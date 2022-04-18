СГБ Грузии: Россия пытается усилить влияние на абхазскую энергетику

«В 2021 году Кремль активно пытался усилить свое влияние на энергетику оккупированной Абхазии», – говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Документ поступил на рассмотрение в парламент Грузии.



«Частью политики, направленной на аннексию, были заявления, сделанные де-факто властями о необходимости привлечения крупных российских инвестиций в сферу энергетики оккупированной Абхазии», – сказано в отчете.



В СГБ Грузии указывают на желание властей самопровозглашенной республики ограничить работу международных организаций. В Тбилиси считают, что это приведет к «изоляции оккупированного региона и облегчит осуществление процесса аннексии».



В отчете СГБ Грузии также указано, что Россия финансирует около 50% бюджетных расходов Абхазии (69 472 492 доллара США) и около 83% – Южной Осетии (84 898 637 долларов).









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