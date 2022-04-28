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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Верховный Совет Абхазии осудил агрессивные действия России в Украине

28.04.2022 Внимание человечества сегодня приковано к Украине, которая героически противостоит крупномасштабной военной агрессии со стороны России. Цивилизованный мир поддерживает самоотверженную борьбу украинского народа за свободу, борьбу с абсолютным злом, который олицетворяет режим В. Путина. От исхода этой борьбы будет зависеть как будущее Украины, так и завтрашний облик Европы, всего мира с глубокими геополитическими сдвигами и новым миропорядком, с совершенно новой архитектурой безопасности.



Президент России В. Путин годами готовился, чтобы достичь геополитическое преимущество над Западом, над НАТО. Его целью было и остается реставрация Советского Союза в той или иной форме. С этой целью он крайне ограничил функционирование демократических институтов в России, постепенно установив жесткую тоталитарную систему управления.



Подобно правителям нацистской Германии, нынешние руководители Российской Федерации разработали собственную неонацистскую идеологию. Если германский нацизм имел целью сделать немецкоязычные области, якобы оккупированные соседними государствами, частью Рейха, то русский неонацизм предусматривает оккупацию-аннексию автономных образований и т.н. русскоязычных анклавов в составе бывших союзных республик, ныне независимых государств, уничтожение или депортацию «неблагонадежных» этносов, проживающих на этих территориях.



Данной неонацистской идеологией руководствовалась правопреемница Советского Союза - Российская Федерация в 1991-1993 годах, когда путем прямого вмешательства регулярных вооруженных сил, превратила Грузию в арену вооруженной междоусобицы; когда инспирировала этнополитические конфликты в Абхазии и Цхинвальском регионе; когда на этих территориях жесточайшими методами осуществила этническую чистку грузин - подавляющего большинства населения. После открытой военной агрессии в августе 2008 года, в нарушение международного права, Абхазия и Цхинвальский регион были признаны Москвой «независимыми» государствами, фактически же осуществлена их оккупация-аннексия.



Непосредственным продолжением событий, сложившихся в результате российско-грузинской войны августа 2008 года, явилась российско-украинская война 2014 года с аннексией Крыма и оккупацией Восточной Украины. Для завершения этой заранее спланированной войны требовалась более утонченная, более приближенная к гитлеровскому фашизму неонацистская идеология. В своих публичных выступлениях и в специальной статье, посвященной Украине, В. Путин пытается «обосновать» теорию о том, что украинский этнос не существует. Согласно этой теории, украинский народ объявляется неотделимой частью русского народа.



Неонацистская теория о несуществовании украинского этноса была использована Москвой в качестве основы плана по объявлению украинского государства нелегитимным, искусственным образованием, плана по его уничтожению. Для реализации этого плана Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала агрессивную войну против Украины. Как и в августе 2008 года, так и на этот раз, война началась под ложным и циничным предлогом защиты своих граждан от «геноцида»; с военно-стратегической точки зрения, в обоих случаях войне предшествовали военные маневры вооруженных сил агрессора непосредственно вдоль границ государств-объектов агрессии, сопровождавшиеся лживой пропагандой.



Сегодня против суверенного Украинского государства воюют дислоцированные в Абхазии и Цхинвальском регионе российские оккупационные военные соединения и незаконные вооруженные формирования, имеющие большой опыт физического уничтожения и депортации мирного грузинского населения.



Военно-политическое руководство Российской Федерации, в рамках агрессивной войны против Украины, в соответствии с заранее разработанной политикой и собственным планом, используя накопленный в Грузии в 1991-1993 и 2008 годах опыт, против мирного украинского населения абсолютно осознанно совершает преступления войны и против человечности, предусмотренные международным уголовным правом. Совершенно очевидно, что российская агрессия против Грузии и Украины, являются звеньями одной большой цепи преступлений, продолжаемого характера; в обоих государствах, как в Грузии, так и в Украине, совершена по сути одна и та же категория международного преступления, вытекающая из российской неонацистской идеологии и практики.



Исходя из вышесказанного, Верховный Совет Автономной Республики Абхазия:



1. Осуждает агрессивную войну Российской Федерации против суверенной Украины.



2. Действия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины оценивает как преступления войны и против человечности, выраженные в крупномасштабном и систематическом нападении на мирное население;



3. Принимает к сведению и поддерживает факт передачи Грузией и другими государствами Прокурору Международного Уголовного Суда дела по расследованию обстановки в Украине.



4. Считает, что лица из Российской Федерации и оккупированных ею территорий, уличенные в результате расследования в преступлениях войны и против человечности, должны быть привлечены к индивидуальной ответственности и предстать перед судом.



5. Обращается к Парламенту Грузии, обеспечить привлечение исполнительной властью к уголовной ответственности лиц, причастных в совершении в Украине продолжаемого международного уголовного преступления.









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