Два человека погибли при попытке похитить аппаратуру для майнинга

29.04.2022 Два человека погибли во время перестрелки при попытке похищения аппаратов для майнинга в селе Тамыш Очамчирского района Абхазии. Местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба т.н Генпрокуратуры Абхазии в пятницу.



Предварительным расследованием установлено, что 28 апреля в 23:30 мск в селе Тамыш Вальтер Шаматава (1974 года рождения) в сопровождении не менее одного преступника, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца, с целью хищения аппаратов по добыче криптовалюты напали на дом Тенгиза Рацбы. Встретив сопротивление хозяина дома, нападавшие стали наносить ему телесные повреждения, в результате завязавшейся перестрелки смертельные ранения получили Шаматава и родной брат хозяина дома - Тамази Рацба.



Отмечается, что проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.









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