Гражданок Кыргызстана и Узбекистана арестовали в Абхазии за наркопреступление

02.05.2022 Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу членов организованной группы, подозреваемых в обороте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает сайт Сухумского суда. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.



Организованная группа состоит из гражданок Кыргызстана Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой и граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова.



По версии предварительного следствия, они создали разветвленную сеть путей наркотического трафика, вплоть до транснациональных масштабов, в целях совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.



Судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия избрала мерой пресечения для Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой заключение под стражу до 13 июня 2022 года.



В отношении Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова судьей Леварсой Багателия было принято такое же решение — подозреваемые будут находиться под стражей до 13 июня.



Ранее при задержании Турсункулова и Усмонова сотрудники правоохранительных органов изъяли у Усмонова психотропное вещество, как выяснилось позже, героин. Также по итогам следственных мероприятий у Арууке Руслан Кызы при личном досмотре обнаружили метадон массой свыше 22 граммов



Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 граммов, а героина – свыше 18,5 грамма.









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