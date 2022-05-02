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    Гражданок Кыргызстана и Узбекистана арестовали в Абхазии за наркопреступление
    02.05.2022
    Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу членов организованной группы, подозреваемых в обороте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает сайт Сухумского суда. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

    Организованная группа состоит из гражданок Кыргызстана Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой и граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова.

    По версии предварительного следствия, они создали разветвленную сеть путей наркотического трафика, вплоть до транснациональных масштабов, в целях совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

    Судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия избрала мерой пресечения для Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой заключение под стражу до 13 июня 2022 года.

    В отношении Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова судьей Леварсой Багателия было принято такое же решение — подозреваемые будут находиться под стражей до 13 июня.

    Ранее при задержании Турсункулова и Усмонова сотрудники правоохранительных органов изъяли у Усмонова психотропное вещество, как выяснилось позже, героин. Также по итогам следственных мероприятий у Арууке Руслан Кызы при личном досмотре обнаружили метадон массой свыше 22 граммов

    Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 граммов, а героина – свыше 18,5 грамма.


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