В Сухуми заблокировали проект межкультурного грузино-абхазского диалога

В де-факто администрации Гальского района Абхазии прошло закрытое совещание с представителями международных неправительственных организаций, работающих в регионе. В совещании приняли участие глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба, министр юстиции Анри Барциц, председатель де-факто СГБ Роберт Киут и глава местной администрации Константин Пилия.



По данным абхазских СМИ, в ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с деятельностью международных организаций и реализацией проектов в Гальском районе. Журналисты на встречу приглашены не были.



Между тем, на сайте де-факто министерства иностранных дел Абхазии говорится, что ведомство совместно с СГБ были выявлены факты, указывающие на несоответствие поданных данных об одном из проектов с проведенными мероприятиями. Речь идет о программе «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития», реализуемого международной НПО Движение против голода. Якобы в анкете, поданной в де-факто МИД, была указана неполная информация, что в ведомстве расценили как сокрытие достоверных данных.



«Указанное касается части проекта, предусматривающей вовлечение представителей молодежи из Абхазии и Грузии в так называемый межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдавии, Австрии, Армении. Такого рода инициативы носят исключительно политический характер и направлены на продвижение целей и задач, декларируемых правительством Грузии в опубликованных официальных программах в отношении Республики Абхазия».









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