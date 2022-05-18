В Сухуми из обезьяньего питомника похитили семью яванских макак

18.05.2022 Чрезвычайное происшествие произошло в Сухумском обезьяньем питомнике – похищены девять яванских макак.



Во взломе клетки №2 и краже животных обвиняется гражданин России, 26-летний житель Карачаевска Умар Алакаев, сообщает «Эхо Кавказа».



Он объявлен в розыск. Местные органы самопровозглашенной республики утверждают, что вывоз яванских макак за пределы Абхазии не осуществлялся.



Директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии, при котором функционирует питомник Зураб Миквабия рассказал, что семья обезьян была похищена среди бела дня, около 16.00.



Обратили внимание на отсутствие обезьян в клетке только на следующее утро.



По словам Миквабия, злоумышленников было как минимум двое. Задержан сообщник, местный житель, который дал признательные показания и показал тела трех обезьян, которых выбросили похитители.



Они ввели им снотворное, животные погибли от передозировки – трупы макак были обнаружены в районе Гудаута. Выжили ли остальные — неизвестно.



Еще ученый сообщил, что главный похититель специализируется на кражах животных — его уже давно ищут в России и в Казахстане.









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