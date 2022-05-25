Россия обеспокоена дискриминацией русского языка в Абхазии

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил на заседании с участием руководителя внешнеполитического ведомства марионеточного режима Абхазии Инала Ардзинбы, что в нижней палате российского парламента озабочены разработкой в Абхазии законодательства, которое ведет к дискриминации русского языка.



Калашников пояснил, что сейчас в Абхазии внесли поправки в закон о выборах, которые предусматривают обязательное знание кандидатами абхазского языка. Кроме этого ужесточаются и требования по знанию абхазского языка для чиновников.



"Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий", — сказал Калашников, отметив, что поправки не учитывают, что де-факто русский язык имеет статус средства межнационального общения.



По словам Калашникова, опыт Украины показывает, что накопленное взаимодействие может взорваться поверхностным подходом в этой отрасли.









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