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    Россия обеспокоена дискриминацией русского языка в Абхазии
    25.05.2022
    Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил на заседании с участием руководителя внешнеполитического ведомства марионеточного режима Абхазии Инала Ардзинбы, что в нижней палате российского парламента озабочены разработкой в Абхазии законодательства, которое ведет к дискриминации русского языка.

    Калашников пояснил, что сейчас в Абхазии внесли поправки в закон о выборах, которые предусматривают обязательное знание кандидатами абхазского языка. Кроме этого ужесточаются и требования по знанию абхазского языка для чиновников.

    "Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий", — сказал Калашников, отметив, что поправки не учитывают, что де-факто русский язык имеет статус средства межнационального общения.

    По словам Калашникова, опыт Украины показывает, что накопленное взаимодействие может взорваться поверхностным подходом в этой отрасли.


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