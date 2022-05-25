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    Абхазия захотела статус государства-наблюдателя в ООН
    25.05.2022
    Руководитель внешнеполитического ведомства Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба передал письмо на имя Генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову, в котором призывает предоставить республике статус государства-наблюдателя в ООН.

    Статус наблюдателя позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Мы хотим, чтобы мир услышал голос Абхазии. Мы сами расскажем о положении дел в нашей стране», — подчеркнул Ардзинба.

    Встреча Ардзинба с Борисовым состоялась в Москве, министр направился туда накануне с рабочим визитом. Стороны договорились о проведении весной в Абхазии форума по Целям устойчивого развития ООН.


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