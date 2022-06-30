На пляже в Абхазии у российского блогера украли телефон во время стрима (+видео)

30.06.2022 Блогер из России 19-летняя Елена Чайкина делилась своими мыслями с аудиторией в прямом эфире на пляже в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), когда неизвестный молодой человек выхватил телефон из ее рук и убежал. Мужчина, не зная, что идет трансляция, случайно заснял себя, сообщает «Medialeaks».



Девушка рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина, однако она подумала, что он отвечает за лежаки или хочет познакомиться. В какой-то момент он выхватил у нее iPhone 12 и убежал. На кадрах видно, что мужчина одет в темную жилетку, шорты и сланцы. Блогер побоялась бежать за неизвестным.



Потерпевшая пыталась самостоятельно найти телефон через функцию его отслеживания, однако у нее не получилось это сделать. Девушка хочет вернуть именно свой смартфон, поскольку там содержится важная для нее информация, однако в полицию она не обращалась.













* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>