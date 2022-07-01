Абхазы просят предоставить им трибуну ООН

Лидер марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжани, в ходе встречи с постпредом ООН в Грузии Сабиной Махл заявил что ООН в своей деятельности должна соблюдать политический нейтралитет.



По данным абхазской стороны, во встрече также участвовал т.н. министр иностранных дел Инал Ардзинба.



Согласно сообщению абхазской стороны, на встрече стороны обсудили ход реализации проектов и программ международных неправительственных организаций и Агентств ООН в Абхазии.



Согласно официальному заявлению, Аслан Бжания призвал представителей ООН сохранять прозрачность и быть политически нейтральными в своей деятельности.



«Он также отметил важность предоставления представителям Абхазии возможности выступлений на площадке ООН для донесения до международного сообщества объективной ситуации».



Абхазская сторона не впервые просит предоставить ей трибуну ООН. Сухуми периодически заявляет, что официальные лица Грузии являются членами международных организаций и используют международные арены для достижения своих интересов.



В настоящее время представители абхазской и осетинской сторон участвуют только в Женевских международных переговорах и Механизме предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).









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