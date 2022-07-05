Немецкая компания предлагает построить в Абхазии поселок городского типа - СМИ

Telegram-канал Respublica опубликовал письмо немецкой компании FVT–Group & Partner (представительство по СНГ – ООО ХК «Партнер+») главе правительства самопровозглашенной республики Абхазия Александру Анквабу. Согласно документу, инвестор предлагает вложить в Абхазию 6 миллиардов евро для строительства поселка городского типа или «маленького курортного города» на 10-12 тысяч человек.



При этом представитель компании указывает, что это – «гуманитарный проект», а деньги будут выделены «в виде благотворительных средств», - информирует "Эхо Кавказа".



Инвестор просит выделить для строительства участок в 5 квадратных километров (500 гектаров) и предоставить декларацию о намерениях, а также государственные гарантии на сумму до 6 миллиардов евро, чтобы избежать инвестиционного краха в случае смены правительства и т.д.



«В проекте предусмотрено строительство – школы, детских садов, больницы на 1000 койко-мест, административных зданий, здания для МЧС, полиции, пожарной части и т.д. После завершения строительства этих объектов они передаются безвозмездно административным органам Республики Абхазия», – сказано в письме.



Как сообщает Respublica, ответил немецкой компании уже не глава Кабмина, а абхазский "президент" Аслан Бжания.



«Ознакомившись с предложенным гуманитарным проектом «Строительство курортного города и строительство медицинского центра» руководство республики Абхазия выражает готовность к сотрудничеству и с полной уверенностью гарантирует предоставление земельного участка для планируемых целей с необходимым пакетом разрешений на строительство и подключение коммуникаций: водоснабжение, электроэнергия и т.д.», – сказано в ответном письме, которое Бжания направил представителю немецкой компании 13 мая текущего года.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>