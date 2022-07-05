Лепс спел для абхазских боевиков в Донецке

05.07.2022 Российский певец Григорий Лепс (Лепсверидзе), который находится в черном списке Министерства культуры Украины, снова приехал в оккупированный Донбасс. Об этом исполнитель сообщил в своих социальных сетях, опубликовав видеоролики с припиской:



«Отработали для интернациональной добровольческой бригады «Пятнашка». Поздравили ребят с восьмилетием образования».



«Пятнашка» или так называемая 15-я интернациональная «бригада» — подразделение наемников, появившееся в 2014 году, которым руководит выходец из Абхазии Ахра Авидзба. Ее костяк состоит из кавказских наемников, в основном абхазов, а также осетин.



Напомним, в апреле 2021 года СБУ сообщила о запрете на въезд в Украину российскому певцу Григорию Лепсу. Ограничения объяснили тем, что исполнитель в 2018 году нарушал украинское законодательство и посещал оккупированный Крым.



В последний раз Лепс выступал на Донбассе в мае, после чего в сети появилось его фото с де-факто главой ДНР Денисом Пушнилиным.









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