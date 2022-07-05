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    Лепс спел для абхазских боевиков в Донецке
    05.07.2022
    Российский певец Григорий Лепс (Лепсверидзе), который находится в черном списке Министерства культуры Украины, снова приехал в оккупированный Донбасс. Об этом исполнитель сообщил в своих социальных сетях, опубликовав видеоролики с припиской:

    «Отработали для интернациональной добровольческой бригады «Пятнашка». Поздравили ребят с восьмилетием образования».

    «Пятнашка» или так называемая 15-я интернациональная «бригада» — подразделение наемников, появившееся в 2014 году, которым руководит выходец из Абхазии Ахра Авидзба. Ее костяк состоит из кавказских наемников, в основном абхазов, а также осетин.

    Напомним, в апреле 2021 года СБУ сообщила о запрете на въезд в Украину российскому певцу Григорию Лепсу. Ограничения объяснили тем, что исполнитель в 2018 году нарушал украинское законодательство и посещал оккупированный Крым.

    В последний раз Лепс выступал на Донбассе в мае, после чего в сети появилось его фото с де-факто главой ДНР Денисом Пушнилиным.


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