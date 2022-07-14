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    Абхазы на подпеве у РФ
    14.07.2022
    Глава т.н. МИД марионечтоного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба заявил, что Женевские дискуссии нужно перенести в другой город, а формат диалога сменить на «менее политически ангажированный».

    «Женевские дискуссии приостановлены по инициативе Грузии и стран Запада, а не нашей. Мы предлагаем сменить формат на менее ангажированный, на город, где для всех будут равные рабочие возможности и условия», — заявил он на встрече с новым послом РФ в де-факто республике.

    Ранее перенести дискуссии в «нейтральное место» предложил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    56-ой раунд женевских дискуссии был запланирован на 20-30 марта 2022 года, но был отложен в связи с российским вторжением в Украину. Дискуссии ведутся с 2008 года, после русско-грузинской войны. В них принимают участие ЕС, ООН и ОБСЕ, а также Грузия, Россия, США и представители де-факто Южной Осетии и Абхазии.

    Одним из главных вопросов на повестке дня является неприменение силы. В одностороннем порядке Грузия уже дала обещание не применять силу и требует того же от РФ. Москва себя стороной конфликта не считает и желает, чтобы Грузия заключила соглашения о неприменении силы с де-факто республиками. Эта инициатива неприемлема для грузинской стороны.


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