Обстрелян автомобиль Экс гендиректора «Черноморэнерго»

️Обстрелян автомобиль Экс гендиректора «Черноморэнерго» Аслана Басария.
Автомобиль был обстрелян в Сухуми, у дома Басария. По счастливой случайности авто оказалось пустым. Пострадавших нет.
Оппозиционные СМИ тут же напомнили, что десять дней назад в программе “Апсны Хабар” Аслан Басария говорил о протестных настроениях в обществе в связи с действиями властей, об угрозах суверенитету страны связанных с передачей госдачи «Пицунда», либерализацией энергетической отрасли, продажей недвижимости иностранцам.
Однако в сети пишут о сугубо личных мотивах. В частности, стрельба по авто могла стать ответом на оскорбительные высказывания Басария в адрес семьи Джапуа или за причастность Басария к анонимному каналу "Могущественный парламент".
По информации телеграм канала АМРА- life, который ссылается на источники в МВД, к ночной стрельбе по машине бывшего гендиректора «Черноморэнерго» Аслана Басария имеет причастность бывший депутат Алмас Джапуа.
Правоохранительные органы проводят поиск Алмаса Джапуа, место нахождения которого пока не известно.