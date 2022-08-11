Обстрелян автомобиль Экс гендиректора «Черноморэнерго»

️Обстрелян автомобиль Экс гендиректора «Черноморэнерго» Аслана Басария.



Автомобиль был обстрелян в Сухуми, у дома Басария. По счастливой случайности авто оказалось пустым. Пострадавших нет.



Оппозиционные СМИ тут же напомнили, что десять дней назад в программе “Апсны Хабар” Аслан Басария говорил о протестных настроениях в обществе в связи с действиями властей, об угрозах суверенитету страны связанных с передачей госдачи «Пицунда», либерализацией энергетической отрасли, продажей недвижимости иностранцам.



Однако в сети пишут о сугубо личных мотивах. В частности, стрельба по авто могла стать ответом на оскорбительные высказывания Басария в адрес семьи Джапуа или за причастность Басария к анонимному каналу "Могущественный парламент".



По информации телеграм канала АМРА- life, который ссылается на источники в МВД, к ночной стрельбе по машине бывшего гендиректора «Черноморэнерго» Аслана Басария имеет причастность бывший депутат Алмас Джапуа.



Правоохранительные органы проводят поиск Алмаса Джапуа, место нахождения которого пока не известно.









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