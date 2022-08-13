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    Министр экономики России находится с визитом в оккупированной Абхазии
    13.08.2022 - Civil Georgia
    Министр экономики России Максим Решетников 11 августа прибыл в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии), где встретился с лидером региона Асланом Бжания и другими представителями руководства региона.

    Как сообщает пресс-служба администрации Бжания, на встрече стороны обсудили вопросы экономического развития, в ходе чего Решетников сказал, что на него большое впечатление произвела работа, проводимая в регионе. «За 13 лет при поддержке России была проведена большая работа, всего более 500 объектов», — отметил он.

    Однако, по его словам, остаются определенные проблемы, «особенно в вопросах энергетики», которые он назвал «крайне важной и чувствительной» темой для Абхазии.

    На состоявшейся после встречи совместной пресс-конференции Аслан Бжания отметил, что обсуждались вопросы, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов в Абхазии и обеспечением энергетической безопасности.

    «Речь шла и о гуманитарной сфере нашего взаимодействия. Во всём, о чём мы говорили, как мне показалось, мы находим понимание, высший уровень понимания», — добавил лидер оккупированного региона.

    Со своей стороны Решетников заявил, что российский бизнес готов проявлять больше интереса к инвестициям, и, по его словам, это в первую очередь касается сферы туризма.

    «Мы видим текущий туристический сезон и понимаем, насколько высок спрос и какие уникальные возможности для развития туризма есть в республике», — сказал он.

    «РФ помогала, помогает и будет помогать Абхазии становится экономически более самодостаточной, более самостоятельной, и движение это уже идет», — сказал Решетников.

    В этой связи российский министр экономики обратил внимание на рост доходов Абхазии, который «существенно превышает темп роста помощи со стороны российского бюджета».

    По информации местного агентства «Апсныпресс», Решетников также встретился с «вице-премьером и министром экономики» оккупированного региона Кристиной Озган. Стороны ознакомились со строящимися объектами, которые реализуются за счет российского финансирования.


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