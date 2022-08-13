Бжания сменил главу своей администрации

Лидер местного режима в Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Джансуха Нанба руководителем своей администрации. Указ опубликован вечером 12 августа.
Ранее Нанба возглавлял т.н. Министерство по налогам и сборам Абхазии.
До этого Бжания подписал указ об освобождении с должности главы администрации Алхаса Квициниа.
Как пишет телеграм-канал «Амра life», решение об отставке, о котором стало известно только сегодня, было принято Бжания еще на прошлой неделе.
Алхасу Квициниа предложена должность "посла Абхазии" в России.