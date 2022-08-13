.: Лента Новостей
  • Бжания сменил главу своей администрации
  • Министр экономики России находится с визитом в оккупированной Абхазии
  • Обстрелян автомобиль Экс гендиректора «Черноморэнерго»
  • Стоимость отдыха в Абхазии на двоих обойдется от 74 тысяч рублей
  • В Абхазии организовали флешмоб против передачи Пицунды России
  • В Грузии стартовала кампания по признанию геноцида грузин в Абхазии
  • Гарибашвили: Не только Пицунда, но и вся Абхазия и Самачабло временно оккупированы Россией
  • Медведев напомнил Бжания о поддержке России
  • Гражданку Грузии приговорили в Сухуми к предварительному заключению
  • НПО: Тбилиси почему-то не реагирует на передачу России госдачи в Пицунде

    •
     
    Бжания сменил главу своей администрации
    13.08.2022
    Лидер местного режима в Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Джансуха Нанба руководителем своей администрации. Указ опубликован вечером 12 августа.

    Ранее Нанба возглавлял т.н. Министерство по налогам и сборам Абхазии.

    До этого Бжания подписал указ об освобождении с должности главы администрации Алхаса Квициниа.

    Как пишет телеграм-канал «Амра life», решение об отставке, о котором стало известно только сегодня, было принято Бжания еще на прошлой неделе.

    Алхасу Квициниа предложена должность "посла Абхазии" в России.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия