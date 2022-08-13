Бжания сменил главу своей администрации

Лидер местного режима в Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Джансуха Нанба руководителем своей администрации. Указ опубликован вечером 12 августа.



Ранее Нанба возглавлял т.н. Министерство по налогам и сборам Абхазии.



До этого Бжания подписал указ об освобождении с должности главы администрации Алхаса Квициниа.



Как пишет телеграм-канал «Амра life», решение об отставке, о котором стало известно только сегодня, было принято Бжания еще на прошлой неделе.



Алхасу Квициниа предложена должность "посла Абхазии" в России.











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