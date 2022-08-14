Прошло 30 лет с начала войны в Абхазии

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14.08.2022 - Civil Georgia «Самое драматическое событие нашей новейшей истории, конфликт между братьями принес неоправданные разрушения, превратил сотни тысяч людей в вынужденных переселенцев на своей Родине», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Facebook по случаю 30-летия начала боевых действий в Абхазии.



По его словам, «самое печальное», что война «унесла жизни многих наших сограждан, солдат и мирных жителей с обеих сторон».



«Я глубоко верю, что наша политика, ориентированная на мир, взаимное уважение и диалог, приближает тот день, когда вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями мы продолжим строить единое, сильное, миролюбивое, демократическое государство, в котором будут созданы все условия для безопасности, благополучия, сохранения и укрепления самобытности каждого гражданина», — подчеркнул глава правительства.



14 августа заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури возложила венок к мемориалу героев, павших в борьбе за единство Грузии. Там же присутствовали заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и председатель правительства Автономной Республики Абхазия Руслан Абашидзе.



«14 августа — особенно тяжелый день для всей Грузии, абхазов и грузин. В этот день мы еще раз почтим память героев, погибших во время тех событий, которые пожертвовали собой в борьбе за единство Родины», — сказала Лия Гигаури.



По ее словам, «особенно важно, чтобы сегодня мы помнили, как важно, чтобы каждый из нас сделал все для достижения наших целей в отношении объединения Грузии только мирным путем, путем восстановления доверия и примирения, чтобы такие трагедии никогда не повторялись».



В свою очередь заместитель министра обороны подчеркнул, что «наш долг на основе последовательной, миролюбивой политики добиться примирения, и вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами суметь построить единую, сильную, демократическую Грузию».



«Россия годами продолжает незаконную оккупацию неотделимых территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, игнорируя международное право и обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года», — написал Руслан Абашидзе в Facebook.



Он также подчеркнул, что «оставшееся в оккупированных регионах население является жертвой перманентной этнической дискриминации в виде запрета на обучение на родном языке и ограничения свободы передвижения».



«Несмотря на провокационные шаги России, правительство Грузии твердо придерживается политики мирного урегулирования конфликта… Мы делимся с возможностями, открываемыми для Грузии европейской повесткой, с населением, проживающим за линией оккупации», — заявил Абашидзе.



Он добавил, что «мы считаем, что сможем деоккупировать нашу страну только посредством мирных действий и мирной политики».









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