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    СМИ: Бжания передаст Сухумский аэропорт олигарху Олегу Дерипаске
    17.08.2022
    По сообщению абхазских СМИ, Сухумский аэропорт переходит в собственность России, а у де-факто властей Абхазии останется только подъездная дорога и распределительный пункт электричества. Остальные объекты, пишет «Нужная газета», разделили Россия и инвесторы.

    Инвестором по данным издания является компания Basic Element LTD, связанная с именем российского олигарха Олега Дерипаски, который считается членом окружения Путина и против которого введены американские санкции.

    Несколько дней назад работы по восстановлению аэропорта осмотрел министр экономики России.

    По данным абхазской стороны, Сухумский аэропорт возобновит работу в 2024 году, при помощи российских инвестиций.

    Сухумский аэропорт закрыт с 1993 года и не сертифицирован Международной организацией гражданской авиации (ICAO), которая признает Абхазию частью Грузии. Соответственно, объясняют в МИД Грузии, в оккупированной Абхазии не могут осуществляться полеты, поскольку это противоречит международному праву и законодательству Грузии.


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