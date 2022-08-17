СМИ: Бжания передаст Сухумский аэропорт олигарху Олегу Дерипаске

По сообщению абхазских СМИ, Сухумский аэропорт переходит в собственность России, а у де-факто властей Абхазии останется только подъездная дорога и распределительный пункт электричества. Остальные объекты, пишет «Нужная газета», разделили Россия и инвесторы.



Инвестором по данным издания является компания Basic Element LTD, связанная с именем российского олигарха Олега Дерипаски, который считается членом окружения Путина и против которого введены американские санкции.



Несколько дней назад работы по восстановлению аэропорта осмотрел министр экономики России.



По данным абхазской стороны, Сухумский аэропорт возобновит работу в 2024 году, при помощи российских инвестиций.



Сухумский аэропорт закрыт с 1993 года и не сертифицирован Международной организацией гражданской авиации (ICAO), которая признает Абхазию частью Грузии. Соответственно, объясняют в МИД Грузии, в оккупированной Абхазии не могут осуществляться полеты, поскольку это противоречит международному праву и законодательству Грузии.









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