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    В Донецке уничтожили базу группировки боевиков «Пятнашка»
    22.08.2022
    Украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецке базу российской террористической группировки «Пятнашка».

    Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил у себя в «Фейсбуке» глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

    «Пылает база печально известной „пятнашки“, интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника. Продолжение следует…», — написал он.

    удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.


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