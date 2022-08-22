В Донецке уничтожили базу группировки боевиков «Пятнашка»

Украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецке базу российской террористической группировки «Пятнашка».
Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил у себя в «Фейсбуке» глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Пылает база печально известной „пятнашки“, интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника. Продолжение следует…», — написал он.
удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.