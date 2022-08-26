Затулин «утешил» абхазов: «Землю из Абхазии никто не увезет»

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин заявил, что страх абхазов продать землю российским гражданам является беспочвенным. Об этом депутат сказал в интервью российскому изданию «Газета.ru».
Депутат также допустил, что в случае вхождения Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в состав союзного государства, сторонам будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране. Однако решение этого вопроса, по словам Затулина, тормозится из-за «остаточных страхов» в абхазском обществе.
«Оппозиция Абхазии пытается породить сомнения: мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны. Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет, и подобного рода страхи препятствуют на деле развитию Абхазии», — сказал он.
25 августа де-факто президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться «к союзному государству Беларуси и России».
По словам Затулина, он выступает за присоединение Абхазии к союзному государству и это поможет решить определенные вопросы, например упрощение режим пропуска через абхазско-российскую границу.
Напомним, что с сегодняшнего дня де-факто власти Абхазии ввели запрет на продажу земли иностранцам. Эта тема часто становилась причиной недовольства Москвы.