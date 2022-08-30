«Путину нужна Пицунда» - Россия шантажирует абхазов

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30.08.2022 В телеграм-канале D News Abkhazia появилась публикация абхазской журналистки Изиды Чания под названием «Путину нужна Пицунда». В ней утверждается, что т.н. посол РФ в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) на встрече с женщинами Абхазии прямо заявил им, что «Путину нужна Пицунда», и он там намерен проводить переговоры. По словам "посла", "эта территория должна принадлежать России".



Как отмечается в публикации, из уст "посла" прозвучали и угрозы с элементами шантажа. По словам посла, если Пицунда не отойдет в собственность России, что за этим последует "вывод российской военной базы из Гудаута, уход ФСО с пицундской дачи, отказ от крупных проектов (из которых были озвучены два - восстановление железной дороги и аэропорта)".



Далее предлагаем публикацию полностью:



"29 августа женщины Абхазии встретились с послом РФ в Абхазии Михаилом Шургалиным. Своими впечатлениями от этой встрече поделились 30 августа в АРСМИРА участницы встречи. Так как я приняла участие в этой встрече, то хочу высказать свое мнение. Цель визита – поставить в известность посла РФ, о том, что большая часть нашего общества против отчуждения территории госдачи в Пицунда и прилегающей к ней территории заповедника и акватории моря.



Посол дал ясно понять женщинам, что мнение общественности в данном вопросе не играет решающей роли. Свои надежды руководство России, лоббирующее данный вопрос возлагает на парламент, который должен проголосовать за проект закона по ратификации соглашения. Посол пояснил, что данный вопрос является для России знаковым, так как в зависимости от того, какие будут результаты голосования в парламенте, зависит будущее других проектов связанных с недвижимостью и землей.



Я вынуждена констатировать, по итогам встречи, что посол не оставил пространства для популярных сегодня в нашем обществе иллюзий – проект по Пицунде, как и все остальные санкционирован высшим руководством России. «Путину нужна Пицунда», - сказал посол.



Он пояснил, что президент России намерен проводить на госдаче переговоры и эта территория должна принадлежать России.



Элементы шантажа, прозвучавшие от посла в том случае, если проект закона о ратификации не пройдет в парламенте – вывод российской военной базы из Гудаута, уход ФСО с пицундской дачи, отказ от крупных проектов (из которых были озвучены два - восстановление железной дороги и аэропорта)".













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