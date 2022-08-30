Более 800 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю

30.08.2022 За неделю, с 22 по 30 августа, в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) выявлено 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает местный "Минздрав".



Сейчас на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 16 пациентов.



ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сейчас можно сдать во всех районах республики как по направлению врача, так и при наличии симптомов. В случае положительного теста, необходимо соблюдать 14-дневный карантин, по истечению срока повторно сдавать тест необязательно.

Кроме того, по всей Абхазии продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.









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