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    Более 800 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю
    30.08.2022
    За неделю, с 22 по 30 августа, в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) выявлено 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает местный "Минздрав".

    Сейчас на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 16 пациентов.

    ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сейчас можно сдать во всех районах республики как по направлению врача, так и при наличии симптомов. В случае положительного теста, необходимо соблюдать 14-дневный карантин, по истечению срока повторно сдавать тест необязательно.
    Кроме того, по всей Абхазии продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.


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