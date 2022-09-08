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    Российская сторона опубликовала условия соглашения по госдаче «Пицунда»
    08.09.2022
    Российское т.н. посольство в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) опубликовало текст соглашения по госдаче «Пицунда».

    В документе указано, что под объектом соглашения подразумевается движимое и недвижимое имущество (кроме земельных участков и части акватории). Абхазская сторона безвозмездно передаст его России в течение 6 месяцев после вступления соглашения в силу.

    Земли и прилегающий к объекту участок морской акватории передаются российской стороне сроком на 49 лет за плату в размере 1 рубля в год.

    На арендованных земельных участках Москва вправе осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на все новые здания будет принадлежать России.


    В документе указано, что российская сторона будет использовать объект, земельные участки и участок морской акватории для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их отдыха.

    «Эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии», — говорится в соглашении.

    Соглашение заключается сроком на 49 лет, а затем будет автоматически продлеваться еще на 15 лет, если одна из сторон письменно не уведомит другую о его расторжении не менее чем за полгода до истечения срока. Расторжение договора в этом случае не влечет прекращения права собственности на недвижимое имущество.

    Документ о передаче госдачи в собственность России подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение должно быть ратифицировано «парламентом» оккупированной Абхазии.

    Предметом соглашения является передача России 8-го, 9-го и 10-го комплексов бывшей государственной дачи в Пицунде, а также военного городка в распоряжение 9-й дивизии КГБ.

    Также предусматрена передача России 186 га земель с реликтовым сосновым парком и 115 га прилегающей морской акватории.

    Представители абхазской оппозиции и общества считают, что соглашение должно быть отозвано из «парламента».


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