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    В Абхазии найдено святилище и золотые артефакты колхидской культуры
    12.09.2022 - "Российская газета"
    В Абхазии во время раскопок возле города Очамчира археологами найдено святилище колхидской культуры VI-IV веков до нашей эры. В культурном слое обнаружены артефакты - золотые античные нашивки и бусины, фигурки греческих и египетских богов.

    Древний языческий храм находился под фундаментом византийской церкви древнегреческого города Гиенос.

    "В V - начале VI века на этом месте находился византийский храм, окруженный оградой, с кладбищем и вымощенным камнем двориком. Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму", - сказал руководитель совместной российско-абхазской Очамчирской археологической экспедиции ИА РАН Александр Скаков.

    Святилище народа колхов находилось у юго-западного угла основной части храма, рядом с церковным фундаментом. Каменная вымостка была усеяна обломками античной керамики, значительная часть которой была аттического и ионийского происхождения. Именно она позволила установить датировку памятника: VI-IV века до н. э. - это время, на которое приходится расцвет города Гиенос.

    Археологи также нашли серебряную монету, обломки железных клинков и ножей, массивные железные гвозди, стеклянные бусины. Однако большую часть артефактов составляют изделия из золота: нашивки, серьги, бусины, пронизи, кулон. На нашивках изображены лебедь и гриф, божества, встречаются композиции на сюжет так называемой "змееногой богини", удерживающей в руках двух фантастических чудовищ. Всего найдено 30 артефактов.

    "Нашивками, скорее всего, была расшита одежда или покрывало, украшавшее святилище: на всех бляшках есть отверстия для ниток, которыми они прикреплялись к ткани. Подобные бляшки археологи находят в курганных погребениях скифов. Значительная часть золотых изделий изготовлена, безусловно, греческими мастерами, но некоторые, вероятно, могли быть созданы колхидскими ювелирами", - сообщил Александр Скаков.

    Внимание ученых также привлекли бронзовая фигурка античного божества и две фигурки древнеегипетского бога Птах-Патека из непрозрачного зеленоватого стекла.

    "Стеклянную массу, из которой сделаны фигурки, еще называют "египетской пастой" или "египетским фаянсом", потому что ее производили в египетских мастерских и часто именно из нее отливали скарабеев. Но работали с этой массой не только египтяне. Мастера из греческой колонии Навкратис также изготавливали из этой пасты подражания египетским вещам. Подобные фигурки божества Птах-Патек ранее были найдены на территории Абхазии в могильнике возле Сухума", - пояснил ученый.

    В нескольких десятках метров от святилища археологи раскрыли культурные слои со следами деревянных жилых построек, датируемых VIII-VII веками.

    "Рядом с остатками домов был насыпан курган из глины, на вершине которого соорудили святилище. Показательно, что через столетие рядом с этим культовым местом, у подножия кургана, было сооружено святилище с захоронениями конских голов и бронзовой узды по меотскому обряду, а спустя тысячу лет здесь же был построен христианский храм. Это крайне любопытная "преемственность", понять логику, которой можно будет лишь в ходе дальнейших исследований", - отметил Александр Скаков.

    Археологические исследования показали, что греческий город Гиенос возник не позднее начала - первой половины VI века до н. э.

    О существовании полиса известно из трудов античного мореплавателя Псевдо-Скилака. В 1980-х году на городище греческого полиса обнаружены остатки ранневизантийского храма, а возле него - погребение с конскими черепами и уздой в зверином стиле.

    Во время раскопок найдено множество артефактов, среди которых - очень редкие, например, свинцовый саркофаг, не имеющий аналогий в Северном и Восточном Причерноморье.

    Значительная часть древнего города была снесена при постройке морского порта в 1935-1936 годах. Из трех холмов, на которых был построен Гиенос, остался только один, восточный.


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