В Москве объяснили для чего им нужна госдача в Пицунде

13.09.2022 Россия объяснила для чего ей нужна Госдача в Пицунде. О получении соответствующей ноты сообщили в де-факто МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



«Российская сторона предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха.



Согласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия», — сказано в сообщении.









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