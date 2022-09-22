Налетчик на филиал «Банка Грузии» хотел сбежать в РФ через Абхазию

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22.09.2022 Налетчик на филиал «Банка Грузии» в Кутаиси намеревался сбежать с деньгами в Россию – через территорию Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



Грузинская служба Радио Свобода публикует часть показаний Григола Нарсия, который 20 сентября ворвался в отделение «Банка Грузии».



Нарсия взял в заложники сотрудников и посетителей банка, потребовав за их освобождение 2 млн долларов, а также вертолет, российский флаг и удочку. Вечером того же дня в результате спецоперации Нарсиа был задержан, а все заложники освобождены.



В своих показаниях обвиняемый рассказывает, что собирался сбежать с деньгами в Россию через Абхазию. По словам Нарсия, свои требования он озвучил некоему руководителю банка, с которыми связался по телефону одного из заложников. Нарсия утверждает, что он несколько раз связывался с руководством банка.



«С помощью вертолета я хотел пересечь границу Грузии в направлении Абхазии и России. Для этого мне был нужен российский флаг, и удочка, чтобы прикрепить на нее флаг при пересечении границы. Мне сказали, что деньги уже принесли, и спросили, есть ли у меня сумка. Я ответил, что у меня была сумка и я бы смог забрать деньги. В это же время в здание внезапно ворвался спецназ, меня скрутили. Я оказал физическое сопротивление, но им все-таки удалось задержать меня. Нож, гранату, и другие вещи, которые были при мне, я не использовал», – говорится в показаниях Нарсия.



Задержанный также заявляет, что сожалеет о своем поступке, и утверждает, что у него не было сообщников.









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