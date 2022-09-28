«Мы никого никуда возвращать не собираемся» — Ардзинба о беженцах

28.09.2022 «Мы никого никуда возвращать не собираемся и обсуждать это мы тоже не собираемся и воспринимаем такую акцию, как провокацию», — заявил глава де-факто МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба комментируя акцию, организованную грузинскими активистами, на которой звучали призывы вернуть в Абхазию грузинских беженцев.



26 сентября в селе Рухи у моста через Ингури прошла акция, организованная партией «Европейская Грузия», изданием «Табула», Абхазской Ассамблеей, Обществом просвещения избирателей и Институтом свободы, на которой был показан фильм о преступлениях, совершенных Россией в Абхазии.



«27 сентября пал Сухуми. 29 лет назад Россия отняла у Грузии Абхазию, а у тысяч грузин их жизни. Сотни тысяч людей, бежавших от геноцида, по-прежнему остаются беженцами и не могут вернуться домой. Сегодня самопожертвование украинцев создало исторический шанс. Что бы Россия понесла поражение, и сделать до этого, политические невозможное, политически неизбежным — возвращение грузин домой, мы должны к этому готовиться», — говорится в заявлении организаторов.



После войны в Абхазии на подконтрольной Тбилиси территории поселилось более 273 тысяч вынужденных переселенцев. Вопрос о возвращении ВПЛ постоянно поднимается грузинской стороной на международных переговорах в Женеве, однако абхазская сторона не желает участвовать в обсуждении вопроса о возвращении беженцев в формате этих переговоров.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>