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    «Мы никого никуда возвращать не собираемся» — Ардзинба о беженцах
    28.09.2022
    «Мы никого никуда возвращать не собираемся и обсуждать это мы тоже не собираемся и воспринимаем такую акцию, как провокацию», — заявил глава де-факто МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба комментируя акцию, организованную грузинскими активистами, на которой звучали призывы вернуть в Абхазию грузинских беженцев.

    26 сентября в селе Рухи у моста через Ингури прошла акция, организованная партией «Европейская Грузия», изданием «Табула», Абхазской Ассамблеей, Обществом просвещения избирателей и Институтом свободы, на которой был показан фильм о преступлениях, совершенных Россией в Абхазии.

    «27 сентября пал Сухуми. 29 лет назад Россия отняла у Грузии Абхазию, а у тысяч грузин их жизни. Сотни тысяч людей, бежавших от геноцида, по-прежнему остаются беженцами и не могут вернуться домой. Сегодня самопожертвование украинцев создало исторический шанс. Что бы Россия понесла поражение, и сделать до этого, политические невозможное, политически неизбежным — возвращение грузин домой, мы должны к этому готовиться», — говорится в заявлении организаторов.

    После войны в Абхазии на подконтрольной Тбилиси территории поселилось более 273 тысяч вынужденных переселенцев. Вопрос о возвращении ВПЛ постоянно поднимается грузинской стороной на международных переговорах в Женеве, однако абхазская сторона не желает участвовать в обсуждении вопроса о возвращении беженцев в формате этих переговоров.


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