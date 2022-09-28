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    Лукашенко возможно находится в оккупированной Россией Абхазии
    28.09.2022
    Оккупированную Россией Абхазию (Грузия) с неофициальным визитом посещает белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Об этом пишут абхазские источники в телеграм-каналах.

    В соцсетях публикуют видеокадры кортежа, который передвигается по Абхазии в сопровождении машин дорожно-патрульной службы.

    Telegram-канал АМРА- life пишет, что «кортеж с президентом дружественной страны уже проехал Гагру». D News Abkhazia предполагает, что «встреча гостя пройдёт в Пицунде».

    По словам журналистки Изиды Чаниа, «очень плохо, что общество не знает достоверной информации». «Вся Абхазия гадает, кто заехал к нам в гости», – отметила она.

    26 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи с рабочим визитом к президенту России Владимиру Путину.


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