Австрия осуждает визит Александра Лукашенко в Абхазию

Австрия твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, и, разумеется, мы осуждаем этот визит, - об этом заявил посол Австрии в Грузии Томас Мульманн в связи с приездом президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.



Кроме того, посол говорил также о выполнении Грузией 12 рекомендаций и подчеркнул, что если стороны будут работать вместе, то страна быстро выполнит рекомендации Еврокомиссии.



«Вы знаете, что Совет Европы принял историческое решение и предоставил Грузии европейскую перспективу. Это то, что нельзя не оценить должным образом, и это действительно историческое решение. Еврокомиссия же представила 12 условий, которые необходимо выполнить, чтобы был сделан следующий шаг, и это статус кандидата. Я знаю, что идет большая работа, и уверен, если все будут работать вместе, Грузия быстро выполнит эти 12 условий», - отметил посол.









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