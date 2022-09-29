Местные и международные реакции на приезд Лукашенко в Абхазию

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29.09.2022 Посещение президентом Беларуси Александром Лукашенко оккупированного Россией грузинского региона Абхазия 28 сентября подвергся критике со стороны грузинских политиков, гражданского общества и международного сообщества. Лидеры белорусской оппозиции также осудили «визит» Лукашенко в Абхазию.



Что произошло?



Критика в адрес Лукашенко последовала вскоре за новостями о его визите в оккупированную Абхазию и встрече с лидером региона Асланом Бжания.



По сообщению местных СМИ, Лукашенко и Бжания обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, текущую ситуацию на международной арене, текущие вызовы и угрозы. Лукашенко также сообщил Бжания, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным они решили, что «Абхазию нельзя бросать».



Со своей стороны Бжания заявил, что визит белорусского лидера в регион придаст новый импульс отношениям «двух народов».





Визиту белорусского лидера в оккупированный регион Грузии 27 сентября, в 29-ю годовщину падения Сухуми, предшествовало подписание соглашения о двойном гражданстве между Сухуми и Москвой.



Примечательно, что Беларусь не признает независимость оккупированных территорий Грузии. Однако в июне 2022 года Беларусь не поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о внутренне перемещенных лицах Грузии.



В начале 2022 года Лукашенко заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, что не исключит признания независимости двух оккупированных регионов Грузии «как только я пойму и президент (России Владимир Путин) мне скажет». В последний раз лидер Беларуси посещал Грузию в 2018 году.



Комментарии представителей власти Грузии



Из руководителей Грузии визит лидера Беларуси в оккупированный регион раньше всех осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. За президентом последовало осуждение со стороны МИД Грузии. Перед этим в МИД Грузии для разъяснений был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.





«Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированный Россией регион Грузии Абхазию и встречи с российским оккупационным режимом», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter 28 сентября.



По его словам, этот шаг лидера Беларуси нарушает Закон Грузии об оккупированных территориях и «противоречит как международному праву, так и двусторонним отношениям между нашими странами».



Говоря о вчерашнем визите Лукашенко в оккупированную Абхазию, вице-премьер, министр культуры Теа Цулукиани в интервью телеканалу «Имеди» отметила, что это «неприемлемый и недопустимый факт». «Это не только беззаконие, это то, чего наше государство просто не потерпит», — добавила она.



По ее словам, в первую очередь должны быть сделаны адекватные оценки, «что сделано со стороны властей и будет сделано еще много раз». «Конечно, реакция будет», — подчеркнула она.



«Прежде всего, после того, как мы говорим, что это недопустимо и мы не потерпим этого, (мы должны определить), что это такое? Является ли это новой страницей в наших отношениях», — отметила Теа Цулукиани, добавив, что «даже если это окажется разовым актом, это недопустимо, но является ли это введением к чему-то, это предстоит выяснить и необходимо будет принять соответствующие меры».



«Если это было спланировано, чтобы эта история прошла незамеченной, она, мягко говоря, не пройдет», — подчеркнула Теа Цулукиани, напомнив о многолетней поддержке Лукашенко политики непризнания и территориальной целостности Грузии.



«У нас будет строжайший ответ по поводу визита и, тем более, если будет предпринят острый шаг со стороны какого-либо государства», — заявил 28 сентября в интервью «Пос ТВ» министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.



Он также добавил, что не советовал бы «лидеру какой-либо страны совершить ошибку, исправление которой дорого обойдется его стране, или вообще не будет возможности исправить эту ошибку».



Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в интервью телеканалу «Рустави 2», что «абсолютно недопустимо, когда лидер другой страны въезжает на территорию Грузии без согласования с властями Грузии».



«Этот шаг, т.е. этот приезд, нарушает как международное право, так и наш Закон об оккупированных территориях и идет вразрез с отношениями между Грузией и Беларусью», — добавил Папуашвили.



Международная реакция



Когда представителя Госдепартамента США Неда Прайса на брифинге 28 сентября спросили о визите Лукашенко в оккупированную Абхазию, он подтвердил твердую поддержку со стороны США в отношении Грузии и ее территориальной целостности.



«Мы считаем, что Россия должна взять на себя ответственность за свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года», — сказал он. «Россия должна вывести свои вооруженные силы на доконфликтные позиции и отменить признание Абхазии и Южной Осетии».



Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон написал в Twitter, что «визит Лукашенко в Абхазию демонстрирует полное игнорирование Устава ООН и принципов Хельсинкского Заключительного акта относительно уважения территориальной целостности и суверенитета Грузии. Великобритания твердо поддерживает Грузию на фоне этой провокации».



Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра отреагировал на визит Лукашенко в Twitter и отметил, что визит белорусского лидера в Абхазию подтвердил, что «Беларусь и Россия совместно не соблюдают Устав ООН и принцип территориальной целостности и суверенитета. Литва по-прежнему привержена поддержке Грузии».



Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах 2020 года, заявила, что «Объединенный Переходный Кабинет Беларуси выражает полную поддержку территориальной целостности Грузии».



«Визит Лукашенко в Абхазию возмутителен и неприемлем», — отметила она, — «Он представляет Путина, а не народ Беларуси. Мы на стороне Грузии и хотим установить более глубокое сотрудничество между нашими странами».



В критическом посте в Твиттере о визите Лукашенко депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что «Лукашенко — террорист, марионетка Путина и нелегитимный правитель, не признанный Евросоюзом. Его визит или признание Абхазии ничего не значат».



Однако она также отметила, что этот визит является «напоминанием российским льстецам в Грузии о том, что лесть в отношении зла всегда имеет обратный результат. Лукашенко закончится вместе с Путиным!».









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