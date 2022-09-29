ЕС осудил поездку Лукашенко в оккупированную Абхазию

Европейский Союз осудил визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.



Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано на вопрос СМИ.



"ЕС решительно осуждает визит Александра Лукашенко в грузинскую Абхазию. В дополнение к тому, что Лукашенко не имеет легитимности, чтобы действовать как глава государства, этот визит был осуществлен без согласия властей Грузии, которая является единственной легитимной властью на этих территориях. Поэтому этот визит является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и является вопиющим нарушением международного права", - заявил Петер Стано.



Представитель подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ.



Напомним, в среду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии, и сделал заявления, которые можно расценивать как признание "независимости" региона.



Премьер-министр и президент Грузии осудили визит Лукашенко.









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