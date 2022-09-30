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    В Батуми директора школы уволили после скандала с абхазским флагом
    30.09.2022 - Новости-Грузия
    Директора батумской государственной школы №7 уволили после скандала с абхазским флагом, сообщила министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили.

    Ранее местная телекомпания TV25 передавала, что один из учеников школы получил выговор за «порчу школьного инвентаря» после того, как опротестовал стенд с флагами разных государств мира, размещенный в образовательном учреждении. Подросток сорвал плакат, на котором, наряду с государственной символикой независимых стран, был изображен флаг, используемый сепаратистами в Сухуми. Накануне директор заявила журналистам, что она провела беседу и с родителями школьника, после чего инцидент был исчерпан.

    «С учетом обстоятельств, которые были установлены в результате проверки, министерство приняло решение, и директор указанной публичной школы сегодня же покинет должность», — сказала Хаджишвили.

    Она пояснила, что в «работе образовательного ресурса были выявлены нарушения законодательства Грузии, в том числе размещение таких стикеров, которые недопустимы по законодательству и конституции».

    «Комплексно [выявлено] несколько нарушений, в том числе использование этих стикеров, которые противоречат законодательству», — говорит глава Минобразования Аджарии.


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