Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Коснется ли мобилизация абхазов и осетин с российским гражданством?

01.10.2022 - Нино Кахишвили, NetGazeti.ge Как отразится объявленная в России «частичная мобилизация» на тех абхазов и осетин, которые также имеют российское гражданство?



После 21 сентября, когда президент России объявил о «частичной мобилизации», в Сухуми и Цхинвали прозвучали ряд противоречивых прогнозов и мнений по поводу призыва на войну абхазов и осетин имеющих гражданство РФ. По имеющейся на данном этапе информации, мобилизация их не коснется. Есть ли еще риск, что в случае необходимости Россия призовет и их?



Я не ожидаю этих рисков и опасностей, потому что России это сейчас это все не нужно. Те абхазы, которые по прописаны в России [например, Сочи, Краснодар] могут быть призваны по месту регистрации [такие люди будут], но я думаю, их тоже не призовут. Потому что, они понимают, что им не стоит создавать новые проблемы в Сухуми и Цхинвали, объявляя там мобилизацию, в этих регионах и без того напряженная ситуация вокруг Бичвинта и другим вопросам.



С другой стороны, многие осетины из Цхинвали и Северной Осетии уже отправились в Украину воевать на стороне России. Осетины находятся на втором месте после дагестанцев по количеству погибших, что уже вызывает большие волнения среди осетин. Исходя из этих факторов, я не ожидаю массового призыва ни из Цхинвали, ни из Абхазии.



И все же, в случае мобилизации, что должно сделать правительство Грузии, чтобы помочь людям, которых оно считает согражданами?



Грузинская сторона должна сделать заявление [если она не сделала этого ранее] и четко сказать, что готова принять тех абхазов и осетин, которым грозит опасность. Кроме того, дать гарантии анонимности и предоставления условий для проживания. И грузинская сторона должна заявлять об этом не один раз и не два, а постоянно.



В случае потенциального риска, как технически сюда могут приехать придут абхазы и осетины, учитывая наличие контроля со стороны РФ?



Я лично знаю, что после объявления призыва несколько молодых людей уже перебрались на грузинскую сторону к своим родственникам и друзьям. Технически с этим проблем нет. Абхазы прекрасно знают, как «выкрутиться». К тому же русские без проблем выпускают этих людей на Ларсе, главное, чтобы им не мешали грузинские спецслужбы.



После объявления войны в Украине и особенно после объявления мобилизации в России в социальных сетях участились саркастические высказывания в адрес абхазов со стороны членов грузинского общества — «Ваше время сочтено!», «Бойтесь, мы скоро придем» и т.п. Как вы считаете, такие открытые угрозы вредят грузино-абхазским отношениям?



Кампания «Европейской Грузии» «до Бучи была Гагра» и т.п., часть этого. Вместо того, что бы на новом этапе диалога, начать обсуждать не прошлое, а будущее, их внимание сосредоточено только на прошлом и на ответственности только русских, а вместе с этим и абхазов и грузин, что неправильно.



Грузинское общество – это травмированное общество, поэтому мне понятно мнение тех, кто говорит, что пришло время реванша. На самом деле проблема в людях, которые думают иначе, но молчат. На самом деле у нас очень узкий круг людей громко заявляет о мирном разрешении конфликта. Но они не могут уравновесить голоса травмированных людей, поэтому их неслышно. Я могу сказать абхазам и говорю им, что настрой мстить не так силен, и эти люди представляют не всю Грузию. Но тогда с их стороны возникает вопрос, так где же те, кто за мир и почему мы не слышим их голосов? Я думаю, что проблема больше в людях, которые противятся агрессии и в то же время не проявляют активности.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>