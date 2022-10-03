В оккупированной Абхазии начался призыв на военную службу

03.10.2022 В оккупированной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) объявили призыв на военную службу. По данным местных СМИ, лидер сепаратистского режима Аслан Бжания подписал указ о призыве «граждан Республики Абхазия» на военную службу в октябре-декабре 2022 года.



В частности, с 1 октября по 31 декабря в армию на оккупированной территории будут призывать лиц в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.



Кроме того, по сообщениям СМИ, военнослужащие, срок военной службы по призыву которых истек, будут уволены.









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