Женевские дискуссии проходят впервые с декабря 2021 года

05.10.2022 В Швейцарии проходит 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Это – первые переговоры в женевском формате с декабря 2021 года.



Информацию о начале дискуссий подтвердили в МИД Грузии. В ведомстве говорят, что проведение встречи стало возможным благодаря активным усилиям сопредседателей от ЕС, ООН и ОБСЕ.



«В рамках 56-го раунда переговоров делегация Грузии сосредоточится на основных вопросах переговорной повестки, таких как необходимость выполнения условий соглашения о прекращении огня, подписанного Россией 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза, а также безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона в свои дома», – заявили в МИД Грузии.



Отметим, что ранее Россия требовала перенести переговоры «в более нейтральное место». В Москве утверждали, что проведение заседаний на территории Швейцарии является проблематичным «после того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии».









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