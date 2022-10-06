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    У Ингурского моста построят еще один магазин Duty Free
    06.10.2022
    Правительство самопровозглашенной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) издало распоряжение, позволяющее компании «Куазан МБТ» открыть магазин беспошлинной торговли у Ингурского моста – в селе Чубурхинджи Гальского района.

    Соответствующее распоряжение 16 сентября подписал абхазский лидер Александр Анкваб. Документ опубликовал телеграм-канал Respublica.

    ООО «Куазан МБТ» разрешили осуществить строительные и инженерно-технические мероприятия, необходимые для функционирования магазина Duty Free. Работы компания должна провести за свой счет и по согласованию с координационным советом КПП, «без ущерба для деятельности служб, функционирующих на территории пропускного пункта». С координационным советом КПП компания также должна согласовать распорядок работы, порядок ввоза, хранения и оформления товаров.
    В июне текущего года стало известно о начале строительства у Ингурского моста магазина беспошлинной торговли. Разрешение на строительство было выдано 31 августа 2021 года компании «Апсны Дью Ти». Тогда сообщалось, что строительная площадка расположена перед мостом справа – это значит, что магазин стоит на пути тех, кто покидает Абхазию.

    Отметим, что в конце августа в администрации абхазского президента прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.


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