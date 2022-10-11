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    С 2020 года абхазские паспорта получили 6693 человека – оппозиция
    11.10.2022
    В оппозиционном Абхазском народном движении (АНД) утверждают, что в 2020–2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека.

    Как пишет «Эхо Кавказа», Лидер движения Адгур Ардзинба направил список лиц, получивших паспорта, генеральному прокурору самопровозглашенной республики Адгуру Агрба. В документе указано, что абхазские паспорта получили: русских – 1526 человек, грузин – 1102, армян – 3061, лица иных национальностей – 1004.

    «Просим вас провести проверку на предмет соблюдения законодательства Республики Абхазия при выдаче паспорта Республики Абхазия данным лицам», – сказано в документе, опубликованном на Telegram-канале RESPUBLICA.

    Весной текущего года в Абхазии приняли, а затем отменили поправки в Гражданский кодекс, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».

    В оппозиции выступают против подобных законопроектов, заявляя, что цель поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.

    Тема паспортизации стала одной из главных в политическом противостоянии, которое привело к отставке абхазского лидера Александра Анкваба в 2014 году.


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