С 2020 года абхазские паспорта получили 6693 человека – оппозиция

11.10.2022 В оппозиционном Абхазском народном движении (АНД) утверждают, что в 2020–2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека.



Как пишет «Эхо Кавказа», Лидер движения Адгур Ардзинба направил список лиц, получивших паспорта, генеральному прокурору самопровозглашенной республики Адгуру Агрба. В документе указано, что абхазские паспорта получили: русских – 1526 человек, грузин – 1102, армян – 3061, лица иных национальностей – 1004.



«Просим вас провести проверку на предмет соблюдения законодательства Республики Абхазия при выдаче паспорта Республики Абхазия данным лицам», – сказано в документе, опубликованном на Telegram-канале RESPUBLICA.



Весной текущего года в Абхазии приняли, а затем отменили поправки в Гражданский кодекс, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».



В оппозиции выступают против подобных законопроектов, заявляя, что цель поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.



Тема паспортизации стала одной из главных в политическом противостоянии, которое привело к отставке абхазского лидера Александра Анкваба в 2014 году.









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