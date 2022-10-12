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    ЕС не будет принимать российские документы, выданные в оккупированных регионах Грузии и Украины
    12.10.2022
    Послы ЕС договорились не принимать российские документы, выданные в сепаратистских регионах Грузии и Украины.

    По информации ЕС, дипломаты согласовали мандат для переговоров с Европарламентом, что является ответом на необоснованную военную агрессию России против Украины и одностороннее решение России признать независимость грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии.

    Согласно решению, российские документы, выданные в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии, не будут приниматься для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

    «Незаконная аннексия Россией регионов Украины в очередной раз продемонстрировала свое явное пренебрежение международным порядком. Мы никогда не признаем нарушения фундаментальных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

    Евросоюз един и твердо стоит на стороне обеих стран и их народов», — говорится в заявлении ЕС.

    Согласно заявлению ЕС, российские документы, выданные в этих регионах, больше не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешних границ и общей визовой политики, а также защиту безопасности государств-членов ЕС.

    На основании этого мандата страна-президент ЕС готова начать переговоры с Европарламентом.


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