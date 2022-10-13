Бжания приказал поддерживать мобилизационную готовность в Абхазии

Лидер самопровозглашенной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания распорядился поддерживать мобилизационную готовность для обеспечения безопасности и обороны. Заявление Бжания сделал на заседании «штаба территориальной обороны».
«В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны», — заявляют в пресс-службе Бжания.
Также сообщается, что на встрече обсуждалась военно-политическая обстановка и были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки.