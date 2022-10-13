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    Бжания приказал поддерживать мобилизационную готовность в Абхазии
    13.10.2022
    Лидер самопровозглашенной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания распорядился поддерживать мобилизационную готовность для обеспечения безопасности и обороны. Заявление Бжания сделал на заседании «штаба территориальной обороны».

    «В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны», — заявляют в пресс-службе Бжания.

    Также сообщается, что на встрече обсуждалась военно-политическая обстановка и были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки.


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