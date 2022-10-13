Бжания приказал поддерживать мобилизационную готовность в Абхазии

Лидер самопровозглашенной Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания распорядился поддерживать мобилизационную готовность для обеспечения безопасности и обороны. Заявление Бжания сделал на заседании «штаба территориальной обороны».



«В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны», — заявляют в пресс-службе Бжания.



Также сообщается, что на встрече обсуждалась военно-политическая обстановка и были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>