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    Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуми
    20.10.2022
    Гражданин Узбекистана Сирожиддин Жамалидинов осужден на девять лет лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Абхазии. Об этом сообщается на сайте Сухумского горсуда.

    Следствием установлено, что Жамалидинов при посредничестве неустановленных лиц под никнеймами "Лулуя" и "Панда", с которыми познакомился в Telegram, незаконно приобрел метадон в крупном размере, чтобы реализовать его в абхазской столице путем тайных закладок.
    Размещая закладку, задержанный фотографировал место на телефон и отправлял эти фото "Панде", который, в свою очередь, отправлял их покупателю. Две закладки с наркотиками были размещены на улице Бегуа в Сухуме, еще одна – на пересечении улиц Ардзинба и Чачба, оставшиеся свертки Жамалидинов хранил при себе.

    28 апреля он был задержан сотрудниками МВД Абхазии, в ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли у гражданина Жамалидинова семь свертков с метадоном. Закладки, которые сделал задержанный, были обнаружены и изъяты в тот же день, их общая масса составила 0,81 грамма.
    По адресу, где временно проживал Жамалидинов, были обнаружены упаковки изоленты и электронные весы.

    За совершение преступлений Сирожиддин Жамалидинов был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 000 рублей.


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