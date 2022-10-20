Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуми

20.10.2022 Гражданин Узбекистана Сирожиддин Жамалидинов осужден на девять лет лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Абхазии. Об этом сообщается на сайте Сухумского горсуда.



Следствием установлено, что Жамалидинов при посредничестве неустановленных лиц под никнеймами "Лулуя" и "Панда", с которыми познакомился в Telegram, незаконно приобрел метадон в крупном размере, чтобы реализовать его в абхазской столице путем тайных закладок.

Размещая закладку, задержанный фотографировал место на телефон и отправлял эти фото "Панде", который, в свою очередь, отправлял их покупателю. Две закладки с наркотиками были размещены на улице Бегуа в Сухуме, еще одна – на пересечении улиц Ардзинба и Чачба, оставшиеся свертки Жамалидинов хранил при себе.



28 апреля он был задержан сотрудниками МВД Абхазии, в ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли у гражданина Жамалидинова семь свертков с метадоном. Закладки, которые сделал задержанный, были обнаружены и изъяты в тот же день, их общая масса составила 0,81 грамма.

По адресу, где временно проживал Жамалидинов, были обнаружены упаковки изоленты и электронные весы.



За совершение преступлений Сирожиддин Жамалидинов был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 000 рублей.









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