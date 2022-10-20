Сухуми проводит опрос по запрету проектов финансируемых ЕС

После того как на уровне Европейского совета было принято решение не признавать российские загранпаспорта выданные в Абхазии, де-факто министерство иностранных дел Абхазии решило провести опрос на тему ограничений проектов, финансируемых ЕС. Опрос проводился на Telegram-канале ведомства.



Согласно заявлению Совета Евросоюза, на уровне Европейского совета достигнута договоренность, согласно которой владельцы российских паспортов, выданных Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины и Грузии, не смогут получить визы в ЕС и пересечь границу Европы. В информации, опубликованной 12 октября, Совет Европейского Союза сообщает, что этот шаг является ответом на «неоправданную военную агрессию» России против Украины, а также ответом на «российскую практику выдачи российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов».



Де-факто МИД предложил ответить на следующий вопрос:



«Как, по вашему мнению, необходимо реагировать на инициативу ЕС о признании недействительными паспортов РФ, выданных в Абхазии?»



Варианты ответа следующие:



Усилить контроль за деятельностью МНПО в рамках проектов, финансируемых ЕС;

Запретить/ограничить деятельность МНПО, в рамках таких проектов;

Не реагировать;

Затрудняюсь ответить.

Ранее решение Европейского совета комментировал глава де-факто МИД Инал Ардзинба.









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