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  • Глава МИД Грузии заявил о необходимости прямого диалога с абхазами и осетинами
  • Европарламент согласился не принимать проездные документы, выданные Россией на оккупирванных территориях
  • Сухуми проводит опрос по запрету проектов финансируемых ЕС
  • Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуми
  • Ардзинба выдвинул ЕС ультиматум по вопросу «запрета паспортов»
  • Регулярные встречи в Гали в рамках МПРИ могут возобновиться
  • Бжания приказал поддерживать мобилизационную готовность в Абхазии
  • ЕС не будет принимать российские документы, выданные в оккупированных регионах Грузии и Украины
  • С 2020 года абхазские паспорта получили 6693 человека – оппозиция
  • У Ингурского моста построят еще один магазин Duty Free

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    Сухуми проводит опрос по запрету проектов финансируемых ЕС
    20.10.2022
    После того как на уровне Европейского совета было принято решение не признавать российские загранпаспорта выданные в Абхазии, де-факто министерство иностранных дел Абхазии решило провести опрос на тему ограничений проектов, финансируемых ЕС. Опрос проводился на Telegram-канале ведомства.

    Согласно заявлению Совета Евросоюза, на уровне Европейского совета достигнута договоренность, согласно которой владельцы российских паспортов, выданных Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины и Грузии, не смогут получить визы в ЕС и пересечь границу Европы. В информации, опубликованной 12 октября, Совет Европейского Союза сообщает, что этот шаг является ответом на «неоправданную военную агрессию» России против Украины, а также ответом на «российскую практику выдачи российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов».

    Де-факто МИД предложил ответить на следующий вопрос:

    «Как, по вашему мнению, необходимо реагировать на инициативу ЕС о признании недействительными паспортов РФ, выданных в Абхазии?»

    Варианты ответа следующие:

    Усилить контроль за деятельностью МНПО в рамках проектов, финансируемых ЕС;
    Запретить/ограничить деятельность МНПО, в рамках таких проектов;
    Не реагировать;
    Затрудняюсь ответить.
    Ранее решение Европейского совета комментировал глава де-факто МИД Инал Ардзинба.


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