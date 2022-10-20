Европарламент согласился не принимать проездные документы, выданные Россией на оккупирванных территориях

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20.10.2022



540 голосами против 6 при 36 воздержавшихся Европарламент утвердил свой мандат на переговоры с Советом по законодательному предложению о непризнании проездных документов, выданных Россией в оккупированных областях Украины и так называемых сепаратистских территориях Грузии. , с целью выдачи визы или при пересечении внешних границ ЕС.



Депутаты Европарламента отмечают, что аннексия Россией Крыма и Севастополя, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья в Украине является незаконной, и что ЕС осудил решение России признать независимость так называемых самопровозглашенных регионов Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Поэтому государства-члены ЕС и союзники по ЕЭЗ больше не должны принимать проездные документы, выданные Россией в этих регионах. Согласно предложению, Комиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не следует принимать в будущем, говорят депутаты Европарламента.





Право на въезд в ЕС по гуманитарным соображениям



Согласившись ускорить рассмотрение предложения, депутаты Европарламента приняли поправки к позиции Совета. Они хотели бы подчеркнуть право каждого бежать от конфликта в Украине и вступать в ЕС по гуманитарным соображениям. Позиция Парламента также уполномочивает Комиссию добавлять новые регионы в список оккупированных территорий или удалять их с помощью делегированных актов, которые не требуют голосования соучредителей, но против которых могут возражать как Совет, так и Парламент. В связи с этим депутаты Европарламента просят Комиссию привлечь Парламент и Совет на раннем этапе к подготовке этих делегированных актов.





Следующие шаги



Парламент и Совет теперь обсудят окончательную форму акта. После принятия обоими учреждениями и публикации в Официальном журнале ЕС он вступит в силу на следующий день после публикации.





Фон для принятия решения



Россия выдает паспорта жителям Крыма с момента незаконной аннексии Крымского полуострова в 2014 году, и в настоящее время она делает это в других неподконтрольных правительству районах Украины. Непризнание этих российских паспортов будет применяться, когда кто-то запрашивает визу для въезда в ЕС или когда они пересекают внешние границы ЕС.



По данным Комиссии, почти все государства-члены уже уведомили ее о том, что они не принимают российские паспорта, выданные в оккупированных зарубежных регионах. Предложение направлено на скоординированный, последовательный подход и правовую определенность.

В четверг Европарламент согласился не принимать проездные документы , выданные Россией на незаконно оккупированных ею территориях в Украине и Грузии.540 голосами против 6 при 36 воздержавшихся Европарламент утвердил свой мандат на переговоры с Советом по законодательному предложению о непризнании проездных документов, выданных Россией в оккупированных областях Украины и так называемых сепаратистских территориях Грузии. , с целью выдачи визы или при пересечении внешних границ ЕС.Депутаты Европарламента отмечают, что аннексия Россией Крыма и Севастополя, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья в Украине является незаконной, и что ЕС осудил решение России признать независимость так называемых самопровозглашенных регионов Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Поэтому государства-члены ЕС и союзники по ЕЭЗ больше не должны принимать проездные документы, выданные Россией в этих регионах. Согласно предложению, Комиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не следует принимать в будущем, говорят депутаты Европарламента.Право на въезд в ЕС по гуманитарным соображениямСогласившись ускорить рассмотрение предложения, депутаты Европарламента приняли поправки к позиции Совета. Они хотели бы подчеркнуть право каждого бежать от конфликта в Украине и вступать в ЕС по гуманитарным соображениям. Позиция Парламента также уполномочивает Комиссию добавлять новые регионы в список оккупированных территорий или удалять их с помощью делегированных актов, которые не требуют голосования соучредителей, но против которых могут возражать как Совет, так и Парламент. В связи с этим депутаты Европарламента просят Комиссию привлечь Парламент и Совет на раннем этапе к подготовке этих делегированных актов.Следующие шагиПарламент и Совет теперь обсудят окончательную форму акта. После принятия обоими учреждениями и публикации в Официальном журнале ЕС он вступит в силу на следующий день после публикации.Фон для принятия решенияРоссия выдает паспорта жителям Крыма с момента незаконной аннексии Крымского полуострова в 2014 году, и в настоящее время она делает это в других неподконтрольных правительству районах Украины. Непризнание этих российских паспортов будет применяться, когда кто-то запрашивает визу для въезда в ЕС или когда они пересекают внешние границы ЕС.По данным Комиссии, почти все государства-члены уже уведомили ее о том, что они не принимают российские паспорта, выданные в оккупированных зарубежных регионах. Предложение направлено на скоординированный, последовательный подход и правовую определенность.









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