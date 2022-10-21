Состоялась презентация грузинских и абхазских переводов Даура Начкебия и Гурама Одишария

21.10.2022 В Доме писателей состоялась презентация грузинских и абхазских переводов романов Даура Начкебия и Гурама Одишария.



Как заявила после окончания мероприятия министр культуры Грузии Тея Цулукиани, 27 октября отмечается День абхазского языка, и в начале года министерство предприняло несколько шагов к этому дню.



«Сегодня в Доме писателей состоялась презентация одного из проектов. Это перевод романа Даура Начкебия на грузинский язык и перевод романа Гурама Одишария на абхазский язык. Очень важно и символично, что оба перевода вышли одной книгой. Конечно, важно и то, что кроме абхазского языка мы финансируем переводы современных грузинских поэтов и писателей на осетинский язык. Мы планируем в следующем году профинансировать перевод произведений молодого поколения осетинских писателей на грузинский язык и сохранить культурное и языковое наследие, являющееся неотъемлемой частью нашей культурной идентичности, так как в один прекрасный день эта страна однажды объединится мирным путем. В этом объединении и восстановлении мостов писатели и книги имеют особое значение.



Хочу поблагодарить Ирму Осия, а также Даура Начкебия и Гурама Одишария, которые перевели эти произведения. Сегодня уже можно читать эти произведения как на абхазском, так и на грузинском языках», — заявила Тея Цулукиани.









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