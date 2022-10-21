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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Украинские санкции коснулись представителей марионеточных режимов Абхазии и Цхинвали

21.10.2022 В указ Владимира Зеленского о введении санкций в отношении сотни юридических и физических лиц, который был опубликован на официальном сайте президента Украины, также были включены абхазы и осетины, которые выступали в качестве наблюдателей за выборами в т.н. «ДНР и ЛНР».



Что касается Абхазии, то под действие украинских санкций попали глава де-факто ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, депутат де-факто парламента Алмасхан Ардзинба и посол по особым поручениям де-факто МИД Абхазии Олег Аршба.



Из представителей Цхинвали в санкционный список вошли глава администрации де-факто президента Игорь Козаев, а также депутат де-факто парламента Южной Осетии Игорь Чочиев.



Санкции включают блокировку активов, запрет на экономическую деятельность на территории Украины, аннулирование лицензий и другие экономические ограничения.



Украина ввела санкции против сотен лиц, в их числе оказался брат Бидзины Иванишвили Александр Иванишвили и его супруга Кетеван Хараидзе, а также Уча Мамацашвили, который является племянником Иванишвили. В списке также значится сын Учи Мамацашвили Тите Мамацашвили.



1. Тедеев Руслан Рутенович (Тедеев Руслан Рутенович, Tedieiev Ruslan),

17.06.1961 г.р., гражданство Украины отсутствует, уроженец г. Цхинвал Республики Грузии, депутат, заместитель председателя так называемого "парламента Южной Осетии", наблюдатель за так называемыми "выборами в ЛНР/ДНР". 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).





2. Тедеев Бахва Отарович (Тедеев Бахва Отарович, Tedieiev Bakhva),

18.09.1969 г.р., гражданство Украины отсутствует, уроженец г. Цхинвал Республики Грузии, депутат так называемого "парламента Южной Осетии", наблюдатель за так называемыми "выборами в ЛНР/ДНР". 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).







3. Газзаев Давид Отарович (Газзаев Давид Отарович, Hazzaiev David),

21.05.1985 г.р., гражданство Украины отсутствует, советник президента так называемой "Республики Южная Осетия", наблюдатель за так называемыми "выборами в ЛНР/ДНР". 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).





4. Чочиев Игорь Гедеванович (Чочиев Игорь Гедеванович, Chochiiev Ihor),

20.05.1992 г.р., гражданство Украины отсутствует, депутат так называемого "парламента Южной Осетии", наблюдатель за так называемыми "выборами

в ЛНР/ДНР". 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;



2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).





5. Козаев Игорь Вахтангович (Козаев Игорь Вахтангович, Kozaiev Ihor),



05.03.1970 г.р., гражданство Украины отсутствует, уроженец г. Цхинвал Республики Грузии, руководитель так называемой "администрации президента Республики Южная Осетия", наблюдатель за так называемыми "выборами в ЛНР/ДНР". 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;



2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).



6. Аршба Олег Нуриевич (Аршба Олег Нуриевич, Arshba Oleh), 05.05.1964 г.р., гражданство Украины отсутствует, уроженец г. Сухум Республики Грузии, посол по особым поручениям так называемого "министерства иностранных дел Абхазии", наблюдатель за так "Выборами в ЛНР/ДНР". 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;



2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;



3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).



7. Гогия Тамаз (Гогия Тамаз, Hohiia Tamaz), 05.07.1961 г.р., гражданство Украины отсутствует, уроженец г. Сухум Республики Грузии, председатель так называемой "ЦИК Абхазии", наблюдатель за так называемыми "выборами в ЛНР/ДНР" . 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;



2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).



8. Ардзинба Алмасхан Зурабович (Ардзинба Алмасхан Зурабович, Ardzinba Almaskhan), 1986 г.р., гражданство Украины отсутствует, депутат так называемого "парламента Абхазии", наблюдатель за так называемыми "выборами в ЛНР/ДНР". 1) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;



2) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

3) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (остановка операций по счетам физического лица; запрет заключения договоров и совершение сделок).









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