ЮНИСЕФ завершил работы по улучшению санитарных условий в двух школах Сухуми

24.10.2022 Сухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), при финансовой поддержке Агентства развития и сотрудничества Швейцарии завершил ремонтные работы по улучшению водоснабжения и санитарных условий в двух школах Сухуми (№6 и №15). Об этом сообщают абхазские СМИ.



По официальным данным, при работах были учтены потребности лиц с ограниченными возможностями.



С 2020 года по сегодня ЮНИСЕФ провел работы по улучшению санитарно-гигиенических условий в 30-ти школах Абхазии. Согласно официальным данным, программа продолжится до 2025 года и затронет 74 школы (половина всех школ).









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