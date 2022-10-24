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    ЮНИСЕФ завершил работы по улучшению санитарных условий в двух школах Сухуми
    24.10.2022
    Сухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), при финансовой поддержке Агентства развития и сотрудничества Швейцарии завершил ремонтные работы по улучшению водоснабжения и санитарных условий в двух школах Сухуми (№6 и №15). Об этом сообщают абхазские СМИ.

    По официальным данным, при работах были учтены потребности лиц с ограниченными возможностями.

    С 2020 года по сегодня ЮНИСЕФ провел работы по улучшению санитарно-гигиенических условий в 30-ти школах Абхазии. Согласно официальным данным, программа продолжится до 2025 года и затронет 74 школы (половина всех школ).


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