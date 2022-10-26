В Абхазии семь организаций вышли из союза русских соотечественников

Из Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) вышли семь организаций. Они объявили, что выражают вотум недоверия председателю союза Олегу Юрченко, назвав его деятельность «некомпетентной и деструктивной».
Организации, подписавшие заявление, утверждают, что все важные обсуждения в Координационном союзе за прошедший год сводились к бессмысленным спорам; систематически нарушались правила голосования по разным вопросам; превышались должностные полномочия, отсутствовала прозрачность и открытость и т.д.
Со ссылкой на заявление «Эхо Кавказа» пишет, что в Координационном союзе планируется принятие нового Этического кодекса. Организации, недовольные деятельностью союза, считают, что документ «противоречит здравому смыслу». Они предлагали внести в текст кодекса «положение о защите русских и их имущества». Однако это предложение, уверяют они, руководитель союза воспринял «деструктивно».
О выходе из КСОРС объявили: ОО «Центр правозащиты российских граждан» в Абхазии; благотворительный фонд «Поддержка»; ОО «Союз граждан России»; ОО «Гулрыпш. Русское содружество»; благотворительный фонд «Россия-Абхазия»; ОО «Русская община «Надежда»; культурный фонд «Платформа».
Согласно информации, опубликованной на сайте КСОРС, до раскола в союз входили 22 организации русских соотечественников. А руководитель «Центра правозащиты российских граждан» в Абхазии Елена Жилинская, объявившая о выходе их союза, занимает должность заместителя председателя КСОРС.