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    В Грузии отмечают День абхазского языка
    27.10.2022
    В Грузии отмечают День абхазского языка. Со специальным заявлением по этому случаю выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он поздравил с праздником «всю Грузию и всех, для кого защита и сохранение нашего общего богатства – абхазского языка и культурной самобытности – является важной ценностью и ответственностью».

    «Наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии и является неотъемлемой частью нашего общего языкового достояния. Правительство Грузии продолжает предпринимать действенные шаги для научного изучения, развития и популяризации абхазского языка. Эта работа приобретает особое значение в условиях оккупации абхазского региона и усиливающейся русификации на местах, что сегодня как никогда ставит абхазский язык под угрозу исчезновения», — говорится в заявлении Гарибашвили.

    По словам премьера, важно приложить совместные усилия с абхазскими соотечественниками к сохранению уникального языка и заинтересовать в его изучении как можно больше молодежи.

    Свое поздравление Ираклий Гарибашвили завершил словами на абхазском: «Ейцыхахьчап аҧсуа бызшаа!» – «Давайте вместе защитим абхазский язык».


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