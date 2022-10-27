Президент: День абхазского языка должен стать днем ​​размышлений, в первую очередь для нас, абхазов и грузин

27.10.2022 «Грузия, параллельно углублению своей евроинтеграции, должна суметь сделать спасение и развитие абхазского языка важной темой общеевропейской культурной повестки дня», — пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Сегодня, когда абхазскому языку грозит исчезновение, День абхазского языка должен стать днем ​​размышлений, в первую очередь, для нас, абхазов и грузин, потому что без спасения абхазского языка нет спасения абхазов.



Символично, что река Ингури, разделяющая нас сегодня, на шумерском языке было названием подземной реки мудрости. Мудрость должна сблизить нас, нехватка мудрости привела нас к катастрофе, и за многотысячелетнее существование абхазский язык впервые столкнулся с угрозой исчезновения.



Грузия, параллельно углублению своей евроинтеграции, должна суметь сделать спасение и развитие абхазского языка важной темой общеевропейской культурной повестки дня.



Как я заявила в прошлом году в «ЮНЕСКО» по поводу учреждения Международного дня кавказских языков, спасти кавказские языки, в том числе и абхазский, можно только при участии международного сообщества», — заявила Саломе Зурабишвили.









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