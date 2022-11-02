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    СГБ: Оккупанты незаконно задержали гражданина Грузии
    02.11.2022
    По информации Службы государственной информации, представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии в направлении оккупированной Абхазии.

    «Получив информацию о незаконном задержании, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», работающую через миссию наблюдателей ЕС. Международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий были немедленно проинформированы об инциденте.

    Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.

    Ответственность за деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также близ линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», — отмечается в информации СГБ Грузии.


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