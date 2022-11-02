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    Делегация парламентского собрания Беларуси находится в Абхазии
    02.11.2022
    В оккупированный Россией грузинский регион Абхазию прибыла делегация Парламентской ассамблеи Беларуси. Информацию распространяют белорусские СМИ.

    По данным СМИ, делегацию возглавляет председатель комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.

    Как отмечают СМИ, члены белорусской делегации встретились с де-факто президентом Асланом Бжания, который «говорил о важности активизации отношений на уровне законодателей и исполнительной власти». Члены белорусской делегации также встретились со спикером де-факто парламента Лаша Ашуба.


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