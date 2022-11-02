Делегация парламентского собрания Беларуси находится в Абхазии

В оккупированный Россией грузинский регион Абхазию прибыла делегация Парламентской ассамблеи Беларуси. Информацию распространяют белорусские СМИ.



По данным СМИ, делегацию возглавляет председатель комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.



Как отмечают СМИ, члены белорусской делегации встретились с де-факто президентом Асланом Бжания, который «говорил о важности активизации отношений на уровне законодателей и исполнительной власти». Члены белорусской делегации также встретились со спикером де-факто парламента Лаша Ашуба.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>